Folková kapela Marien hrála v brněnském Café Práh

Pardubičtí Marien slaví 15 let existence. Včera začali bez úvodu dvěma písničkami, až poté se přivítali s publikem i s omluvou za přeložený koncert. Kvalita zvuku s časem pocitově vzrůstala, až vyvrcholila při parádním duetu zpěvaček, který bral dech.

Kapela zní nejlépe jako celek, baskytara, tři kytary, perkuse a harmonika, případně flétny plus sedm hlasů výborně ladí dohromady a z pódia slyšíte profesionální folk. Vít Troníček jen s kytarou také utáhne celý sál, konkrétně v písni Světlo člověčiny, kde hraje a zpívá v první půli sám.

Vít Troníček vzdal v průběhu koncertu hold Karlu Gottovi a jednou větou vzpomněl na společná setkání. Kapela na Gottovu počest zahrála píseň Ze skla, s tím, že někdy může mráz na okna nakreslit něco, co člověk neřekl, nebo už říci nemůže.

Poslední píseň zazněla akusticky do rozsvíceného sálu, po jemném rozjezdu začali zpívat všichni, a opět folk proudil celým sálem. Ano, je to pořád amatérská kapela, ale všem sedmi lidem na pódiu věřím každé slovo. A to se v dnešní době počítá.