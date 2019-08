Folkloristé zarazí horu a pak se bude pít. Víno a možná už i burčák

Hned čtyři místa jižní poloviny Slovácka o nejbližším víkendu nabídnou neotřelou vinařskou akci, kterou rozhodně stojí za to navštívit. Žádná z nich nepatří do těch masových, takže o autentický zážitek je rozhodně postaráno.

Ačkoliv tzv zarážání hory znamená, že do vinic už nikdo kromě majitelů nesmí, aby hrozny mohly dozrát, neznamená to, že při stejnojmenných slavnostech není co nalévat.