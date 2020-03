Filmaři mají České lvy, knihovníci Čtenáře roku

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vybrala jako svou Čtenářku roku 2020 Ivanu Fuxovou z Matičního gymnázia Ostrava. Dlouholetá a velmi aktivní čtenářka pravidelně navštěvuje se studenty exkurze v knihovně, připravuje pro ně spolu s knihovnou také Týden čtenářské gramotnosti. Ve svém volném čase navštěvuje besedy s autory a přednášky zaměřené na čtenářství a historii. Zapojuje se také do projektů knihovny souvisejících s regionální literaturou, např. o Vojtěchu Martínkovi.

Sama o knihovnách říká, že jsou pro ni místem hojnosti. „Přirovnala bych je k restauraci, kam chodím doplňovat energii pro tělo, ale jde o potravu duševní. Jsem velmi spokojeným uživatelem všech možných nabízených služeb a navštěvuji knihovnu ráda. Vždy, když něco potřebuji, vycházejí mi knihovníci vstříc. A můj vztah ke knihovnám jako pedagoga - v tomto ohledu představují knihovny místo, kam pravidelně chodívám se studenty prvního ročníku. Těm se snažím zprostředkovat vstup do světa informací a mám velkou snahu je přesvědčit, že je pro ně užitečné a potřebné se s knihami kamarádit. Snažím se, aby si uměli poradit se sháněním informací a textů pro studium. Pro každého učitele je knihovna místem, které škole pomáhá.“

Další čestné uznání si odnesly zástupkyně Školního informačního centra a knihovny ze Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická ulice, za nejaktivnější přístup k rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětí. Ocenění převzala ředitelka školy Libuše Přikrylová a knihovnice Lenka Klemšová. Každý týden se zde scházejí Čtenářské kluby, jako první v kraji se chtějí pustit do pilotního projektu Knihovny do škol, který je podpořen Místním akčním plánem. Školní informační centrum a knihovna letos oslaví již 10. výročí, takže je toto čestné uznání pro ně o to cennější.