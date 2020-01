Film Můj příběh už promítají kina, přínáší i zajímavé záběry moderního Zlína

Foto: Jakub Koutný IS Produkce

Foto: Jakub Koutný IS Produkce

Foto: Jakub Koutný IS Produkce

Snímek Můj příběh, u jehož zrodu stála zlínská IS Produkce, byl ve čtvrtek uveden do kin. Velká část filmového příběhu je zasazena do prostředí bývalého továrního areálu. Slavnostní předpremiéry se v pondělí 6. ledna v ve Zlíně zúčastnila delegace v čele s hlavní představitelkou Vlastinou Svátkovou