Filip Smola: Tahle těžká doba ze mne udělala i pošťáka Ondru, tak se snažím ze všech sil

„Nechceme dělat ze Železné Rudy nějakou zakázanou zónu, ale opravdu apelujeme na zdravý rozum a ohleduplnost všech lidí. Všichni by měli brát ohled ne pouze na sebe, ale i na ostatní. Teď opravdu není doba na to, aby lidé z Plzně či z Prahy jezdili hromadně na Šumavu na víkendy. Všechna doporučení mluví o tom, aby lidé omezili pohyb na minimum a my bychom chtěli všechny požádat, aby to respektovali a brali ohled na nás, kteří zde žijeme a zbytečně nezvyšovali riziko přenosu koronaviru. Děkujeme," požádal železnorudský starosta Filip Smola.