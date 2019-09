Farmářské tržiště Kubáň funguje půl roku s novým provozovatelem: nové stánky a pestřejší sortiment

Farmářské trhy se na Kubánském náměstí v Praze 10 konají od roku 2010. Jejich prvním provozovatelem byl zapsaný spolek Archetyp, který zde ale působil jen dvě sezony, poté si organizaci trhů vzala na starosti akciová společnost radnice Prahy 10. Po dlouhodobé nespokojenosti s vedením tržiště jí dala městská část výpověď a na začátku letošního roku vypsala výběrové řízení na nového provozovatele. Tím se stal spolek Archetyp a po osmi letech se tak koncem března znovu vrátil do Vršovic.

Farmářský trh Kubáň patří k trhům, kde se daří eliminovat plasty. Najdete tu papírové sáčky a u zelinářů je možnost koupit i lehké pratelné sáčky na trvalé používání. „Současná legislativa bohužel neumožňuje prodej některých potravin, jako je například maso, bezobalově. Než budou moci být farmářské trhy zcela bezobalové, je před námi ještě dlouhá cesta. Už nyní se tu prodává zboží do papírových sáčků, občerstvení je servírováno na nádobí z přírodních materiálů, do porcelánu nebo do vlastních přinesených krabiček zákazníků,“ řekl Jiří Sedláček.