Farmářské trhy ve Frýdku-Místku provoní zabijačkové speciality

Na trzích nebudou chybět ani tradičně nabízené mléčné produkty, různé druhy pečiva, ovocné šťávy, marmelády nebo med. Ze sezónní zeleniny to budou brambory, mrkev, cibule, zelí, česnek nebo dýně. V nabídce budou i sýry, vejce z podestýlky, králičí, husí, kachní i kuřecí maso. K mání bude také rybí polévka a filetovaní a uzení pstruzi. Prodávat se bude i vánoční cukroví a perníčky a rukodělné výrobky. K poslechu bude hrát reprodukovaná hudba.

Pořadatelem Beskydských farmářských trhů je statutární město Frýdek-Místek. Na náměstí Svobody v Místku je pořádá od roku 2011, a to od května do prosince co čtrnáct dní ve čtvrtek.