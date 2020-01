Fakultní nemocnice u sv. Anny hledá další dobrovolníky

Dobrovolnické centrum při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně funguje už pět let a registruje čtyřiadevadesát dobrovolníků, kteří na nemocničních odděleních strávili stovky hodin.

„Vždy, když to nejde úplně snadno nebo jsem unavená, stačí úsměv pacienta nebo prosté "děkuji", a najednou to všechno dává smysl,” říká s tím, že dobrovolníků není nikdy dost, a proto jsou rádi za každou novou posilu.

„Dává mi to hlavně dobrý pocit. Vím, je to klišé. Ale i když se mi nechce jít na akci, protože kamarádi jdou zrovna třeba do kina a já bych měla jít za cizím člověkem, nikdy toho nelituji. Málokdy se totiž stane, že neuděláme pacientům radost. Naopak se občas stává, že nás už sami vyhlíží, nachystaní se zapojit, a ještě přesvědčují svoje spolubydlící, aby šli taky”" říká s úsměvem Sára Hloušková.