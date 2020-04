Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald byl pro letošní rok zrušen

„Dovoluji si oznámit, že na základě dosavadního vývoje situace ohledně onemocnění koronavirem jsme nuceni letošní ročník Evropského festivalu duchovní hudby Šumava–Bayerischer Wald zrušit. Věřte, že to děláme s nelehkým srdcem, tato situace nastává v téměř čtvrtstoleté historii festivalu vůbec poprvé. I když jsme pro toto rozhodnutí stanovili termín 20. dubna 2020, stávající vývoj v nás nevzbuzuje naděje, že za měsíc budou podmínky pro realizaci festivalu příznivější," informoval dramaturg festivalu Vít Aschenbrenner.

„I díky tomu přetrvává uzavření hranic ČR se SRN a notnou část festivalových akcí by tak nebylo možné v uvažovaném rozsahu uskutečnit. Jsme si také vědomi toho, že koronavirus jistě výraznou měrou zasáhl do fungování pěveckých sborů a znemožnil či výrazně ztížil jejich zkouškovou činnost.

Mnohé hudební a kulturní akce plánované na jaro a léto tohoto roku jsou přesouvány do jeho druhé poloviny. Předpokládáme tedy, že podzim bude pro většinu z nás harmonogramově značně přetížen a jsme toho názoru, že by nebylo rozumné usilovat o přeložení festivalu do druhé poloviny roku 2020.