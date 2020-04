Erasmus a koronavirus: žáci o své zahraniční stáže nepřijdou

„V tomto školním roce jsme měli v rámci projektu Erasmus+ naplánovány dva velké zahraniční programy. V rámci první stáže vyrazilo celkem 18 žáků stavebních a dřevařských oborů na přelomu října a listopadu 2019 do města Granada ve Španělsku. Aktuálně jsme připravovali další pobyt pro 16 žáků zahradnických oborů v Amsterdamu v Nizozemsku ve spolupráci s prestižním floristickým studiem Boerma Instituut – International Floral Desing School. Proběhnout měl v první polovině května 2020. Celosvětová pandemie však zahraniční stáže žáků zásadně zasáhla. Kvůli jejich bezpečnosti jsou všechny stáže do odvolání zrušeny. Většina z našich 16 žáků, kteří již byli do programu vybráni, ale o návštěvu Nizozemska nepřijde. Hned jak to bude možné a bezpečné, na stáž vyrazí,“ ubezpečil David Fresar, zástupce ředitele Střední odborné školy Jarov pro organizační záležitosti.