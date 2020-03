Dvojice pro dorostenecké korfbalové play off jsou jasné. Brno má titul po základní části

Vše se vyvinulo podle očekávání a v semifinále tak první Brno vyzve čtvrtý Slovenský výběr a druhý Prostějov se střetne se třetím obhájcem titulu z Českých Budějovic.

Díky dvěma výhrám si pak Brňané definitivně zajistili triumf v základní části.

MINITURNAJ V PROSTĚJOVĚ

Do Prostějova přijeli dva oslabení outsideři, jediný, kdo mohl konkurovat domácím dorostencům tak byl výběr Znojma. I v tomto nejočekávanějším duelu miniturnaje však nebylo moc co řešit a Hanáci si po zodpovědném výkonu došli pro jasnou výhru 21:12.

Jelikož pak hladce zvítězili i s Náchodem, pojistili si druhé místo v tabulce a výhodu případných dvou domácích klání v semifinále s Českými Budějovicemi.

Modří Sloni YMCA Znojmo U19 - Brno, KK Nový Lískovec U19 24:3

Prostějov, SK RG U19 - Modří Sloni YMCA Znojmo U19 21:12

Brno, KK Nový Lískovec U19 - SK Plhov Náchod U19 3:7

Pozn.: Zápas ukončen v 21. minutě. Po zranění nebyl dostatečný počet hráčů.

Prostějov, SK RG U19 - SK Plhov Náchod U19 26:7

František Valenta (hráč, Prostějov): „Se Znojmem jsme se poměrně dobře drželi určené taktiky, což nám přineslo relativně snadnou výhru. S oslabeným Náchodem šlo spíš jen o to, kolik nastřílíme košů. S výhrou pak nebyl větší problém. V semifinále s Českými Budějovicemi by nám mělo pomoct domácí prostředí, kde jsem silnější. Snad postoupíme do finále.“

MINITURNAJ V BRNĚ

Dramatický zápas, který naznačil blížící se vyhrocené souboje play off. To se dá říct o bitvě mezi domácím Brnem a Českými Budějovicemi. Jihočeši, většinu zápasu vedli, body jim to však nepřineslo.

Brno mělo vydařenější koncovku a využilo zranění Barbory Buzkové, po kterém hostující tým dohrával jen v sedmi hráčích. I přes některé sporné výroky, které rozlítily trenéra Krokodýlů Petra Pešáka, zvítězilo Brno těsně 17:16.

Budějovice ovšem z Brna neodjeli s prázdnou. I přes špatný začátek, kdy prohrávali 1:4, dokázali otočit utkání se Slovenským výběrem, které dovedli k triumfu 16:12. Slovenský celek nebodoval ani s Brnem, a tak na něj zbylo poslední postupové místo a v semifinále bude právě s Jihomoravany velký outsider.

Brno, KK U19 - Slovenský výběr U19 24:10

České Budějovice, KCC Sokol U19 - Slovenský výběr U19 16:12

Brno, KK U19 - České Budějovice, KCC Sokol U19 17:16