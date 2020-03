Dorost Brna uspěl s Prostějovem i potřetí. Ovlivní koronavirus korfbalové play off?

V Brně se odehrál už jen zápas mezi domácím Novým Lískovcem, a právě Korfbal klubem, který podle očekávání dopadl hladkou výhrou prvního týmu pořadí. Na jih Moravy totiž neodcestoval Slovenský výběr a je otázka, jak to s tímto týmem bude vzhledem k opatření kvůli koronaviru a blížícím se play off.

Poslední dějství základní části představovalo i boj o krále střelců. V něm byl úspěšnější prostějovský Martin Dušek, jenž zaznamenal pět zásahů. Anna Literová sice přidala ve dvou zápasech čtyři koše, na Duška ji to však zdaleka nestačilo. Prohrála s ním o pět tref.

Adam Lorenz (hráč, KK Brno): „S Prostějovem vždy jde o vyhrocené zápasy. Panuje mezi námi velká rivalita. Každý chce urvat každý koš a souboj. Nám se příliš nedařila střelba. Hlavně ve druhé půli nám to nepadalo a soupeř vyrovnal na 11:11. Pak se oba týmy pokoušely o rozhodující koš. Šli jsme do koncovky na sto procent a naštěstí se nám vydařila líp. Je fajn, že jsme výhrou ukázali, že naše prvenství v základní části je zasloužené. Na druhou stranu nám duel ukázal varovný vykřičník, že musíme hrát s respektem k soupeři. Moc daleko od prohry jsme nebyli. Je trochu škoda, že jsme Slováky neviděli před vzájemným semifinále naživo, ale utkali jsme se s nimi minulé kolo, takže je máme očíhnuté. Uvidíme však, jak to bude a zda se se Slováky kvůli koronaviru vůbec utkáme.“