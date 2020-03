Domov důchodců v oáze klidu a pohody čelí náporu koronaviru

Znenadání však přišel den, kdy všechno bylo jinak. Dveře se zavřely, domov se stal nepřístupnou tvrzí. Televize na pokojích přinášela znepokojující zprávy, jako by za zavřenými okny číhal neviditelný nepřítel. Sestřičky a obsluhující pracovníci si zahalili do této doby usmívající tváře do roušek, které předali i samotným seniorům. Přestala společná setkání, veškerý život byl uzavřen do pokojů, kam se přesunulo i stravování. Jídelna byla uzavřena. Do podvědomí obyvatel domova se začala vkrádat nejistota, tíseň a smutek.