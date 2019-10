Domobrazy ocení mladé dokumentaristy

Absolvovala v ateliéru fotografie vedeném Pavlem Baňkou, ale již během studia pobyla například na půlroční stáži v Department of Art and Art History na University of Connecticut v USA. Důrazněji na sebe a svou tvorbu upozornila v roce 2005, kdy se stala držitelkou ocenění EXIT – ceny pro studenty českých vysokých výtvarných škol.