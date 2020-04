Dobruška vyzývá seniory: Babi, dědo! Zůstaň doma. Bývalý ředitel muzea jim čte ze své knihy

J. M.: Co se týká mého čtení, jsou v plánu další natáčení, rád bych seznámil Dobrušťáky (také proto, že tahle knížka je beznadějně rozebraná) s dalšími zajímavostmi z minulosti našeho města. Takže příště by měla být na pořadu kapitola o téměř dobrodružném poznávání nejstarší dobrušské historie v podobě výzkumu krypty v kostele sv. Václava. A pokud budou tato vystoupení přijímána příznivě, je možné v nich pokračovat.

J. M.: Snažím se nikam zbytečně nevycházet a dodržovat všechno, co se dodržovat má. V tomhle případě jde, jak se říká, sranda stranou. Ale rozhodně se nenudím. Spáchal jsem další knížku (tentokrát o toulkách po Orlických horách), ke které s fotografem Pavlem Grulichem doplňuji postupně obrazový doprovod, a začínám pracovat na nové (o zmizelých Orlických horách). Kromě toho zpracovávám něco z nejnovější historie české pro školní žáky. Velmi mě potěšilo, že už je vytištěná knížka Pavla Taussiga o Radoslavu Brzobohatém, do níž jsem měl také tu čest přispět krátkou statí. Asi jako každému mi chybí sociální kontakty, které telefon ani facebook nenahradí, ale nepotrvá to věčně a alespoň se učíme trpělivosti. A to není zrovna špatná lidská vlastnost.