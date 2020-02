Do zeleně jdou v Bohumíně miliony, letos by mohlo přibýt přes 6 tisíc stromů

Podle projektu má obnova lokality o rozloze téměř osmi tisíc metrů čtverečních přijít na statisíce. Kácení už má za sebou, takže letos se bude hlavně sázet, a to téměř stovka nových dřevin. V plánu jsou i terénní úpravy a vznik štěrkových cestiček pro pěší. Podobně město postupovalo v minulosti například v nedalekém Rafinérském lesíku nebo v areálu Gliňoč ve Skřečoni. Obě místa prošla rozsáhlou revitalizací za několik milionů korun.

„Na rozdíl od předchozích let nám vloni počet vykácených stromů povyskočil, ale to jen proto, že jsme začali s revitalizací lesíku v Jateční ulici, kde se muselo kácet. V dlouhodobém horizontu však platí náš slib, že za každý pokácený strom vysadíme tři nové. Za posledních devět let jsme vysázeli 5258 stromů a pokáceli 1855 stromů,“ upřesnil místostarosta Bohumína Lumír Macura s tím, že vloni úředníci uložili náhradní výsadbu v počtu 750 stromů.