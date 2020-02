Do světa středověké zábavy můžete zavítat v Plzni

V pátek 31. ledna byla v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni zahájena výstava s názvem Svět středověkých her, na které si můžete i zasportovat, užít bezpečného hazardu, zahrát si na hudební nástroj a k tomu se podívat na originální autentické předměty z období středověku.

Lidé tak měli spoustu svátečních dnů a uměli si je užívat. Hry, slavnosti, hudba a tanec, to vše tehdy neodmyslitelně patřilo k životu napříč společenskými vrstvami.

Pomůcky pro hry se vyráběly z nejrůznějších materiálů. Jednoduše řečeno ze všeho, co bylo po ruce. Hrací plány se třeba vyryly do dřevěného stolu nebo do podlahy.