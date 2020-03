Do sobotního večera zaznamenali hygienici na jihu Čech 8 nových případů COVID-19, pozitivních je 77

Mezi nemocnými bylo 50 žen a 27 mužů. Dvacet nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku a devatenáct na Českokrumlovsku. Třináct je z Českobudějovicka, jedenáct z Prachaticka, tři z Táborska a dva z Písecka. „Mezi nemocnými jsou dvě děti ve věku od 10 do 14 let. V produktivním věku 25 až 64 let je 57 pozitivních případů a celkem 18 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ doplnila docentka Kotrbová.