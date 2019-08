Do školních lavic usedne v Karviné více prvňáčků

Do školních lavic usedne v pondělí v Karviné 451 prvňáčků. To je o pět více než v loňském roce. O odklad nástupu do školy požádali rodiče u 76 dětí. Školáci se mohou těšit na nové učebny, opravené sociální zařízení nebo vylepšené tělocvičny.