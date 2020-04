Do práce na kole ve změněných podmínkách, Znojmo ruší společný výšlap

Jelikož jsou někteří lidé v karanténě, mají home office nebo nemohou chodit do práce, bude nově možné zapisovat si nejen cesty do práce a z ní, ale také povolené zdravotní procházky do parků a přírody, cvičení doma nebo i venku, meditace a jiný zdravotní pohyb. Vzhledem k situaci se v květnu neuskuteční Do školy na kole.