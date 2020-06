Do práce na kole: ve Zlíně, Otrokovicích a okolí se do kampaně zapojilo 996 cyklistů

„Společně soutěžící města Zlín a Otrokovice se umístila v první desítce. Ve Zlíně, Otrokovicích a okolí se letos zapojilo do kampaně 996 cyklistů, koloběžkářů, chodců a běžců, v minulém roce to bylo 941. Je to o 55 více než minulý rok, a to i z důvodu, že se k nám přihlásili na poslední chvíli z Uherského Hradiště. Přivítali jsme je, protože kromě vyhlašování výsledků soutěže, přijedou určitě navštívit i oblíbené turistické cíle v Otrokovicích i ve Zlíně,“ uvedla Jana Vybíralová, koordinátorka kampaně pro města Zlín a Otrokovice.