Do Krnova se vrátí Hlas Slezska, přichází s novou kategorií

Do soutěže se mohou přihlásit zájemci ve věku od 8 do 25 let. Novinkou však bude takzvaná Senior kategorie, do které se mohou přihlásit všichni neprofesionálové ve věku od 26 do 99 let. „Kategorie jsou rozděleny nejen podle věku, ale také podle školy. Proto se nemůže stát, že by student konzervatoře soutěžil s někým, kdo se zpěvu věnuje jen okrajově na základní umělecké škole,“ upřesňují organizátoři.