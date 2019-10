Do konce října zámek Klenová hostí překvapivou výstavu sochaře Pavla Opočenského

„Výstava má název Nucleus a odkazuje jím k jádru. Pavel Opočenský - umělec, který má vztah k trojrozměrnému vyjádření, ať už jako šperkař nebo sochař, se tady nachází v naprosto nečekané pozici. Vyjadřuje se kresbou pastelkami a své prostorové představy najednou zaklíná do iluzívního vyjádření ve dvou rozměrech papíru. Jde o cyklus, který vznikal od konce roku 2014 do roku 2017, a obsahuje zhruba sto metrových kreseb o velikosti 100 x 70 cm, z nichž převážnou většinu je na Klenové možné vidět. Výstavu jsme rozdělili do tří částí, které na sebe navazují chronologicky.

Na čem v současné době respektovaný sochař pracuje? „Letos jsem nedělal nic jiného, než jen vystavoval, vozil a připravoval výstavy. A dělali jsme knihu - retrospektivní souborný katalog ke šperkařské výstavě, kterou mám nyní v Goldschmiedehaus Hannau v Německu. V muzeu mám celé patro, proto jsem využil příležitosti mít výstavu v tak významné instituci a říkal jsem si: Udělám konečně pořádnou knížku. A vrhnul jsem se do toho doslova po hlavě a také jsem podle toho dopadl. Nakonec to dopadlo tak, že jsem to celé zafinancoval, protože ani jeden ze dvou grantů, o které jsem požádal, jsem nedostal. Tak jsem si řekl, že udělám míň kopií, limitovanou sérii, ale ta knížka musí být dokonalá. A dokonalá je. Na příležitost udělat knížku jsem čekal roky, protože dělám šperky pětačtyřicet let. Takže už bylo na místě udělat monografii šperků. Kniha je hotová a výstava Nucleus, kterou v současné době hostí zámek Klenová, je poslední výstava, kterou letos dělám," přiznal umělec.