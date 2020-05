Do bohumínských škol se vrátí polovina dětí z prvního stupně

Nástup do školy je dobrovolný, záleží pouze na rozhodnutí rodičů, zda své potomky do vzdělávacích institucí pošlou. Museli se však rozhodnout do pondělí 18. května. Bohumínské základky už proto mají jasno v tom, jak budou muset zorganizovat výuku, aby dostály přísným hygienickým podmínkám kvůli zamezení šíření koronaviru.

Do škol zamíří asi polovina školáků. Do ZŠ Čs. armády se vrátí 52 procent žáků a na Masarykovu školu rovných 50 procent. Podobné je to také u škol v městských částech. Pudlovská základka avizuje účast 60 procent, do Skřečoně má přijít 51 procent a na Bezručovu školu 45 procent. Nejméně dětí naopak uvítají v ZŠ Beneše v centru Bohumína, a to 19 procent. Naopak téměř všechny děti se vrátí do malotřídek. Ve Starém Bohumíně půjde o 77 procent dětí, v Záblatí dokonce 83 procent. Do přípravné třídy, která je součástí základního vzdělávání, přijde 8 z 15 dětí.