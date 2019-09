Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR odstartují již za dva dny na letišti Leoše Janáčka

„V tomto roce slavíme kulaté výročí událostí, které jsou pro naši zemi velmi důležité. Je to 30 let, co u nás zvítězila demokracie a svoboda. A přesně před 20 lety vstoupila Česká republika do Severoatlantické aliance a stala se tak členem sebevědomého uskupení, které má za cíl přispívat k zachování demokracie a míru. Každým rokem si díky přehlídce také připomínáme, jak důležitá je úloha našich záchranářů, policistů a vojáků a všech, díky kterým se můžeme cítit bezpečně,” uvedl Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, který i letos poskytl titulární podporu.