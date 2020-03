Divadelníci dál zkouší a věří, že premiéra ve Slováckém divadle bude

„Nebyla to pro nás vůbec lehká situace. Sestavit program je náročné i bez těchto omezení, a hledat náhradní termíny ještě těžší. Nicméně jak už jsme diváky informovali, vstupenky na zrušená představení zůstávají v platnosti a náhradní termíny pro ně najdeme,“ slibuje mluvčí divadla Josef Kubáník.

Co bude další dny? „Všechna naše rozhodnutí budou podléhat nařízením státu, předpokládáme, že opatření proti šíření koronaviru se prodlouží, jen se můžeme modlit, aby nebyla v řádu dalších týdnů, to by pro nás bylo velmi těžce řešitelné,“ dodal mluvčí.