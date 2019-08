Dětský smyčcový orchestr z Horní Lužice vystoupil v Liberci a v Praze

Vedle orchestrů jsou to i sbory těchto hudebních škol, které by samy mohly jen stěží vystupovat. Do projektu se zařazují také příhraniční hudební školy např. z Liberce nebo Jelení Hory. Pro každý rok se v projektu prosadí jiný druh hudby, v loňském roce to byly dechové orchestry, v příštím počítají s vystoupením vokálních skupin.