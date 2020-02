Děti s achondroplazií jsou blíže šanci testovat nový lék

„V registru máme více než 60 dětí z České republiky i ze Slovenska, a to od nejmenších až do čtrnácti let. Postupně bychom rádi vyšetřili co nejvíce z nich,” uvedl Martin Pešl, interní lékař a vědec FNUSA-ICRC, který je členem týmu, zabývajícím se výzkumem achondroplazie.