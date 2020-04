Denní centra, výdej jídla, karanténní ubytování. Brno vytváří zázemí pro lidi bez domova

Připomněla i projekt opětovného použití roušek. Lidé mohou do Krizového střediska v Masné ulici kdykoli během dne odevzdávat do kontejneru obnošené roušky, které se následně vyperou a dezinfikují, aby mohly sloužit rizikovým klientům.

Dočasný status bude mít také denní centrum u Anthroposu. Zhruba do týdne by tu město chtělo vybudovat „stanové městečko“. O zapůjčení velkokapacitních stanů už požádalo armádu. Zároveň radní schválili, aby společnost TOI TOI vybavila areál sprchovým kontejnerem s pěti sprchami a kontejnerem s oddělenými toaletami pro muže a ženy a aby tu umístila rezervoár na splaškovou vodu a zajišťovala její odvoz. Vzhledem k povaze denního centra bude sloužit maximálně do 15. července.