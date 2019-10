Děj hry O klucích aneb Jsem kuchta je překotný a asi nepředvídatelný, říká režisér Roman Urbanec

Myslím si, že pro všechny je to škola. Trochu to připomíná vztahy v rodině. A oba zkušení herci - Dana Novák Pešková s Jurou Bartoněm - již z toho mají takovou svoji rodinu, i s tou dávkou tolerance k mládí. A, že to není žádná sranda, to si pište. Zatím tam je dost pochopení, ale úplně na rovinu musím říci, že mladým nadějím (studenti či čerství absolventi konzervatoře v Praze) nedělá vůbec problém se do rolí vžít. Navíc je tam obrovská energie, až jsem ji musel začít i krotit. A to i přes to, že jsme zkoušeli hlavně po večerech, po škole a nakonec víkendech.