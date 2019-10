Cvilínské schody budou patřit extrémní štafetě

„Sami nevíme, jak se štafeta povede a jestli je cíl překonat výškový rozdíl dvaceti kilometrů za čtyřiadvacet hodin reálný a zda se model vytrvalostního závodu osvědčí pro případné další ročníky. Zároveň si však myslíme, že dar v podobě Cvilína a jeho schodů je natolik cenný, že by byla škoda je nevyužít pro další obdivuhodné sportovní výkony i lidskou sounáležitost, které znáte z našich tréninků i závodů,“ vysvětlují organizátoři s tím, že pokud vše klapne, měli by účastníci dohromady uběhnout celkem 144 kilometrů.

„Podařilo by se nám tak zdolat dva světové extrémy, a to Mount Everest, který se tyčí do výšky 8 848 metrů, a Mariánský příkop s hloubkou 10 994 metrů, což dohromady činí 19 842 metrů,“ dodávají Schodaři.