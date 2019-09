Čtyři podezřelé záchyty si připsal Den prevence melanomu v České Třebové

Každá preventivní akce zatím vždy přinesla případy, které si lékaři převzali do péče. Výjimkou nebyl ani zářijový Den melanomu. „Díky Dnu prevence melanomu jsme u pacientů odhalili čtyři patologická ložiska, z toho 1 bazaliom a 3 melanocytární névy s vysokou mírou podezření z maligního melanomu,“ uvedl MUDr. Jiří Ettler, lékař kožní ambulance polikliniky Agel v České Třebové s tím, že všechny vyšetřené pacienty poučili i o prevenci.

Právě prevence spočívající v ochraně před slunečním zářením a v pozorování vlastní kůže je klíčová. „Každá osvětová akce, která pomáhá vzdělávat veřejnost v problematice kožních nádorů a nabádá lidi k samovyšetření mateřských znamének, má velký smysl. Včasný nález melanomu totiž výrazně zvyšuje úspěšnost léčby. Nejjednodušší účinnou pomůckou je tzv. příznak ošklivého káčátka, kdy každý projev na kůži, který se svým vzhledem zcela odlišuje od ostatních výrůstků na kůži, vždy budí podezření a měl by být vyšetřen odborníkem,“ řekl MUDr. Jiří Ettler.

Kožní ambulance Polikliniky Agel v České Třebové přijímá pacienty v pondělí od 7 do 15 hodin (mimo první pondělí v měsíci), ve středu od 7 do 16 hodin a v pátek od 7 do 12 hodin.