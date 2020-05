ČPZP vrátí přes sedm milionů Kč klientům, kteří překročili ochranný limit

Do ochranného limitu regulačních poplatků se započítávají pouze doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Roční limit pro dospělého člověka je stanoven na 5000 Kč a je to maximální suma, kterou může za tyto doplatky zaplatit pacient ze svých peněz. Pro děti do 18 let a pro seniory nad 65 let je ochranný limit 1000 Kč.