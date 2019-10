Collegium hortense reprezentuje doma i v zahraničí

Je tomu již 5 let, co sbor Collegium hortense v novodobé premiéře uvedl perlu podkrušnohorské hudební tradice, rozsáhlé oratorium Saul oseckého mnicha Jakoba Trautzla, inspirované starozákonním příběhem o izraelském králi Saulovi, jehož trápení se odváží mladík David léčit hudbou. Tehdy ho sbor představil i ve svatovítské katedrále v Praze.

Na konci září se potom sbor Collegium hortense zúčastnil oslav svátku sv. Václava. Již poněkolikáté putoval do Staré Bolestavi, kde spolu s dalšími sbory z jiných koutů Česka doprovázel tradiční slavnostní mši slouženou v rámci Národní svatováclavské pouti. Tím ale putování toho dne nekončilo. Sboristé se poté spěšně přesunuli do Bílky v Českém středohoří, kde vystoupili na zdejších svatováclavských slavnostech.

Ohlasy na koncert byly mimořádné. Za všechny je shrnul sborista František: „Dneska to nebyla žádná hudební scholastika, dneska se nám skutečně podařilo do tý řady not vložit duchovno. Já to říkám, muzika se musí dělat srdcem.“ A dodal: „Chvílema jsem se musel bránit dojetí. Ono je to hezký, ale když se zpěvák dojme, tak na chvíli není vlastně schopen pořádně zpívat, a to zase není žádoucí.“