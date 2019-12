Členové skautského střediska Dýmka Habartov se potkali při každoroční vánoční besídce

Areál kluboven střediska Dýmka Habartov je sice dobře vybaven, nemá však k dispozici prostor, kam by se pohodlně a najednou vešlo hned několik desítek místních skautů. Proto bylo nutné najít náhradní prostory, jimiž se pro tentokrát stalo jedno z oddělení Mateřské školy Duhové, což udělalo velikou radost těm nejmladším, kteří naplno využili vše, co krásné a bohatě vybavené místnosti nabízí.

Besídku samotnou zahájil krátce po patnácté hodině v sobotu 14. prosince náčelník střediska Lukáš Kecal Cupal, když nechal zaznít památeční střediskový zvon. Se svým přáním pak k pohodě a dobré náladě přispěl i nejstarší člen střediska bratr Josef Rančer Krejčí, který všem do dalšího roku popřál pevné zdraví a hodně dobrých skutků.

Následně se již rozběhl samotný program, který byl poskládán z pestré mozaiky vystoupení jednotlivých oddílů a několika společných her. Nejvíce se vystupování zhlédly světlušky, které si připravily hnedle tři čísla - netradiční módní přehlídku, taneční rej žraloků a scénky špatného a správného chování v restauraci. Vlčata také nezůstala pozadu a sklidila velký úspěch s poupravenou pohádkou o Červené Karkulce, která de facto předestřela prapůvod vzniku jejich vlčáckého oddílu, jehož zakladatelem se stal polepšený vlk.

Poté, co zmizela poslední krabice zpod stromečku, se všichni přesunuli k bohaté ochutnávce cukroví. Mimo jiné si však ještě mohli zájemci rozkrojit pro štěstí jablíčko nebo ve skupinkách pustit ořechové lodičky.

Bezmála tři hodiny naplněné společnou zábavou utekly jako voda. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne. Skauti se však společně před koncem roku sejdou ještě několikrát a to při Adventních zpívánkách, v jejichž rámci budou rozdávat také Betlémské světlo, a také na Štědrý den, kdy vyrážejí jako každý rok do lesa ke krmelci, aby lesní zvěři přilepšili porcí kaštanů, sena, sušeného pečiva, ovoce a zeleniny.