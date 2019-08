Citlivá rekonstrukce Nemocnice Podlesí v Třinci se podřídila přítomnosti ohrožených ptáků

„Pokud by u nás rorýsi nehnízdili, byla by budova A polikliniky zateplena do konce července. Abychom ptáky nerušili při hnízdění, museli jsme stavební práce do 10. srpna přerušit. Proto se lešení v horních patrech mohlo postavit až tento týden,“ vysvětluje Rostislav Franek s tím, že rekonstrukce budovy polikliniky, která zahrnuje jak výměnu oken, tak novou fasádu, bude ukončena letos na podzim.