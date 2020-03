Cirkus Abrafrk rozbije svůj stan na Provázku

Cirkus Abrafrk, třetí inscenace probíhající donkichotské sezóny DHNP, zve do světa bezbřehé fantazie i půvabného nonsensu. Je si jist, že osloví nejen děti od tří let, ale daleko dál bez věkové hranice. Snad do tři sta třiceti let. Cirkus Abafrk se zkrátka otevírá vše fantastům a snílkům, co jich ve světě a v dosahu Divadla Husa na provázku je.