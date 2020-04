Činy přátelství jsou obrovskou nadějí aneb Roušky šité v Opočně míří k partnerům ve Francii a Polsku

Pojďme ale od počátku. Vše odstartovaly dopisy Šárky Škrabalové, starostky Opočna, adresované starostům všech tří spřátelených měst, v nichž mimo jiné stálo: „Touto cestou bychom vám rádi nabídli to, co je u nás v tomto okamžiku součástí každodenního života. Jsou to roušky, které jsou u nás povinné, a my věříme, že pomáhají zpomalit šíření koronaviru. Heslo naší země je „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě“. Přijměte, prosím, od nás tuto symbolickou pomoc jako vzpomínku na vás v této zvláštní době. Jde o ručně šité roušky od občanů města Opočna, kteří nám je zdarma šijí pro všechny, kdo je potřebují. Proto je posíláme i k vám a věříme, že vás nejen ochrání, ale i potěší.“