Chutně a zdravě bylo náplní workshopu Rodinného centra Srdíčko

Denně je v provozu herna, kde se děti do šesti let baví mezi spoustou hraček v doprovodu svých maminek, které jsou na mateřské dovolené. Tak mezi dospělými dochází k výměně zkušeností při hledání řešení různých otázek. Tato skutečnost se stala podnětem pro zavedení pravidelných workshopů Praktické rodičovství, které jednou v měsíci budou řešit aktuální otázky spojené s péči o děti.

Protože správná výživa je základem pro zdravý vývoj dítěte, byl první workshop věnován vaření, a to ze zdraví prospěšné pohanky. Jedna z maminek, vystudovaná zdravotní sestra, Eliška Pinkasová, DiS, se ujala lektorské činnosti a připravila besedu, ve které předala své zkušenosti s přípravou této stravy.

Pohanka je tradiční česká plodina, jejíž pravlastí jsou Himaláje a do našich končin se dostala ve středověku s mongolskými kočovníky a tatarskými nájezdníky. Jako potravina má vysokou nutriční hodnotu a obsahuje mnoho minerálních látek. Je zdrojem vitamínu B, foforu, železa, vápníku a rutinu, látky důležité pro pružnost cév. Je přirozeně bezlepková s bohatým obsahem bílkovin.

Další část programu, do které se zapojily se svými zkušenostmi všechny maminky, vyzněla jako zábavná žertovná show. Bohatá diskuse ukázala, že "vecpat" nežádoucí potravinu do sveřepě zavřené pusinky batolete může být velice tvrdým oříškem. Přiznané metody zpívání a říkánek jako Vařila myšička kašičku, tomu dala... a další příklady z říše zvířátek jsou jen nárazovou pomocí. Navíc u ratolestí začínajícího teenagerského věku je třeba ještě náročnější strategie a taktiky, které u kuchařky hraničí až s vyčerpáním sil fyzických i psychických.

Tak došlo na řešení dalšího problému, a to zvolení úpravy, která by nejen chutnala ale i lákala svým estetickým vzhledem. Představena byla hotová jídla jako nákyp, lívanečky a štrúdl, který přizdobený oříškem svým obvyklým vzhledem neprozrazoval pohankovou náplň. Inu, každému chutná něco jiného, i když mnohdy to je pouhý odpor k něčemu neznámému, takže ohrnutý nosánek s dodatkem nejím je zbytečným gestem.