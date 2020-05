Chudenice připomenou svého rodáka turistickým pochodem

„Návštěvníci si na startu budou moci prohlédnout zdarma expozici věnovanou Janu Roubalovi v našem Muzeu Josefa Dobrovského. Trasa dále povede kolem kostela, kde mohou zájemci vystoupat na věž a podívat se na městečko z ptačí perspektivy. Dále půjdou kolem rodného domu Jana Roubala, na hřbitov k jeho hrobu, na vyhlídku zvanou U obrázku, do Vápenné pece, kde na děti bude čekat poklad, dále do Americké zahrady a cíl bude na Bolfánku. Po cestě budou účastníci plnit úkoly, ke kterým potřebují klíč, který získají na startu pochodu,” zve do Chudenic kastelán Starého czerninského zámku Ludvík Pouza.