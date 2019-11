Chirurgové z celého Česka si zdokonalili operační dovednosti na workshopu v Nemocnici Prostějov

„Lékař zde pracuje již s opravdovými nástroji, se kterými se později setká v praxi, získává první správné návyky pro práci s nimi. Učí se sledovat to, co dělá na monitoru, aniž by přitom sledoval pohyby svých rukou. Pro lepší názornost, je to jako když babička sleduje seriál v televizi a přitom háčkuje,“ vysvětluje MUDr. David Marek, který je garantem kýlní problematiky v prostějovské nemocnici, s tím, že existují i velmi sofistikované trenažéry, přesněji simulátory, na kterých lékař provádí virtuální operaci a které jsou tak propracované, že lékař pociťuje při práci s nástroji odpor tkání a podobně.