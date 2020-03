Charitativní koncert hornisty Baboráka a jeho Orquestriny podpořil Nedoklubko

„Důvodů jsem měl několik, Radek Baborák je můj kamarád, moc se mi líbí, co dělá, a hlavně i proto, že část výtěžku z tohohle večera jde na dobrou věc, tedy ve prospěch organizace Nedoklubko, která podporuje rodiny předčasně narozených dětí,“ objasnil svoji účast Ondřej Brousek.

Nedoklubko převzalo výtěžek ve výši 18 900 Kč. Finance budou použity na činnost organizace, která j 18 let podporuje rodiny předčasně narozených dětí.

Dceři Vojtěcha Nýdla jsou dnes 4 roky. Narodila se s porodní váhou 510 gramů a svůj život si musela tvrdě vybojovat. „Na neonatologii je zrození a smrt v přímém přenosu. Jednou tam postýlka je, druhý den tam být nemusí. Jsou to tak bolestivé věci! Ale zároveň to člověku přináší větší vědomí toho, že ne vše dokáže ovlivnit. Lze jen doufat a mít naději,“ říká klarinetista a dodává: „Stala se taková velká věc v našem životě. A co dál? Myslím, že jestli někomu pomůže vědět, že i beznadějná situace může mít šťastný konec, má smysl se o příběh podělit. Proto mne napadla spolupráce s Nedoklubkem.“