Charismatický hudebník zahájí svůj koncert skladbou pro Honzíka

V tento mimořádný večer zazní to nejlepší, co tento virtuóz na poli hudby vytvořil. Koncert posluchače provede genezí dirigenta, která mapuje jeho tvorbu v pětiletých cyklech.

„Od miminka reagoval na zvuky, hlavně na ty, které vyluzují hudební nástroje. V roce, kdy se mohl dotknout poprvé kytary, jsem začala tušit, že má jiný vztah k hudbě, úplně totiž zářil. Když se potkal s klavírem, byl to zvláštní moment. Netřískal do něj jako většina jeho vrstevníků, ale každou klávesu si zvlášť zmáčkl, dal ucho ke klavíru, aby mohl poslouchat každý tón,” prozradila maminka Monika o svém synovi, jak vnímal hudbu ještě dříve, než začal mluvit.

Honzík je hodně zvídavý, s nadšením navštěvuje muzea, divadla přírodu i kostely, a tam poprvé řekl, že by chtěl hrát na varhany. „Ježíšek donesl klávesy, ale nebylo to ono, chyběly ty píšťaly,“ s úsměvem maminka vzpomíná na loňské Vánoce. Nebyl to však jediný hudební nástroj, na který si Honzík přál hrát, dalším byl cimbál, tím však výčet nástrojů nekončí.

„Letos jsme byli v muzeu hudby, a tam ho uchvátila harfa. Překvapil mě tím, že si k ní sedl a hrál obouruč, jako kdyby už to někdy dělal. Úplně zmizel do svého světa a hrál.“ Honzík se do harfy zamiloval, do hudební školy ho však nevzali, byl moc malý. Správný tip ho však přivedl k učitelce hudby Báře Plaché.