Cestovní ruch se vrací do běžného režimu. Zájemci mohou vyrazit #mimodavy

„Dá se očekávat, že kvůli omezené možnosti cestování do zahraničí, budou mít letos Češi jedinečnou příležitost poznat svoji zemi. V Centrále cestovního ruchu Jižní Morava jsme už před vypuknutím pandemie připravili kampaň #mimodavy, která ukazuje méně známé destinace, kde se ale dá zažít spousty zábavy a často nabízejí atraktivní program. Výhodou těchto destinací je i to, že zde zájemci nenarazí na davy lidí, jako je tomu v případě hlavních turistických cílů,“ uvedla ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Pavla Pelánová.

Koho láká sport, může vyrazit na singletraily do Jedovnice nebo na Baťův kanál. Zde je možnost zúčastnit se pravidelných vyjížděk na lodi či si jednu z lodí přímo půjčit. Do čtvrtka 14. května je otevřeno vždy od pátku do neděle, od 15. května pak od úterý do neděle.