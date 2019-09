Českem projede unikátní road show Totalita, startuje v Českých Budějovicích

„Instalace bude přístupná každý den od 8 do 19 hodin, dopolední hodiny od 8.30 do 14:30 budou určeny především školám, odpoledne a soboty po celý den budou určeny běžné veřejnosti. Ve středu 25. září od 17 hodin se také uskuteční beseda s tehdejšími studentskými vůdci, kterou povede ředitel Ústavu soudobých dějin AV ČR Miroslav Vaněk,“ uvedl autor projektu Lukáš Nádvorník z produkční společnosti Media Park Praha, která stojí mj. i za loňskou velmi úspěšnou road show ke 100. výročí vzniku Československa Zažijte to znovu.