Češi slyší na kvalitu. Segment zdravé výživy je na vzestupu

Za posledních několik let se ve společnosti výrazně zvýšil zájem o zdravější potraviny. Netýká se to už jen jedinců s potravinovými alergiemi či intolerancemi, sportovců a redukčních dietářů. Ať už se jedná o mladé rodiny s malými dětmi, nebo „singles“, kteří neúnavně pracují na svém seberozvoji a zdravém životním stylu. A s tím souvisí i rostoucí počet lidí, kteří místo návštěvy restaurace otevřou při obědové pauze z domova donesenou krabičku.

Motivací není úspora peněz, nýbrž jistota, že vědí, co jí. Uspěchaná doba ale příliš nepřeje každodennímu vaření, a proto na poptávku rychle reaguje nabídka.

Nejen v oblasti hlavních jídel ale lidé stále častěji sahají po zdravějších alternativách. I u svačin a pochutin dnes hraje velkou roli kvalita a vhodné složení produktu. Své o tom ví Jan Zeman z Biopekárny Zemanka: „Na rozdíl od velkých potravinářů jsme flexibilnější a je pro nás tak mnohem snazší uzpůsobit technologii receptuře, což pro konvenční potravináře je velmi náročné a neradi se do toho pouštějí. Při výrobě používáme jen bio suroviny, zaměřujeme se na bezlepkové produkty, poctivé sladké sušenky a slané krekry, či free from výrobky. Do nich spadají produkty bez mléka, bílého cukru, palmového tuku, či vajec.“