Celebrity se učily dělat koktejly z křivého ovoce a zeleniny a podpořily Potravinovou banku

Na pozvání stravenkové společnosti Edenred a Potravinové banky Praha se ve středu zpěváci herci, ale i zástupkyně České Miss sešli v unikátní pražské karlínské restauraci Spojka, kde ze stropu visí neuvěřitelných 356 živých květin.

Akce zaměřené na podporu Potravinové banky a proti plýtvání s potravinami se zúčastnili: herecký a partnerský pár Kateřina Sedláková a Peter Pecha, herečky Ivana Jirešová a Regina Řandová, lídr kapely Botox Honza Kopečný, virtuóz a skladatel Varhan Orchestrovič Bauer a krátce před nimi zpěvačka Míša Nosková, která ale spěchala do Jihlavy, kde učí na letní Ambroziádě. Svůj koktejl si ale pod dohledem barmanského mistra a držitele několika ocenění Jana Šebka z L´fleur baru vyrobila.

„Jsem moc ráda, že jsem tady na Spojce alespoň na skok, že jsem to stihla. Udělala jsem si s barmanským mistrem Honzou koktejl, vyzkoušela jsem si to a potěšilo mě, že to nejen skvěle vypadalo, ale i chutnalo,“ prozradila zpěvačka a herečka Míša Nosková.

Za barem byl také frontman kapely Botox Honza Kopečný, spolu s Varhanem Orchestrovičem Bauerem a Peterem Pechou, který přišel ze zkoušky nového muzikálu Tarzan.

„To je super. My sice s Kačkou moc na koktejly nejsme, ale asi s nimi teď nově začneme. Navíc moc rádi podpoříme tuhle akci, kterou Edenred a Potravinová banka v téhle úžasné restauraci dali dohromady,“ usmíval se budoucí ženich Peter Pecha, kterého za pár týdnů čeká svatba s partnerkou, herečkou Kateřinou Sedlákovou.

Ta si zase spolu s hereckými kolegyněmi Ivanou Jirešovou a Reginou Řandovou zkusily „holčičí“ pití. „Mňam, to je dobrota. Ono je to nejenom dobrý a hlavně rychlý a ještě se nám to i povedlo...“ usmívala se nastávající paní Pechová na své kolegyně a kamarádky…

„Já koktejly miluju a dáváme si je na chalupě, na dovolené nebo na párty, když někam jdeme s manželem,“ přiznala dabérka a herečka Regina Řandová.

Ivanu Jirešovou zase nadchla forma pomoci Potravinové bance Praha a už se s ředitelkou Věrou Doušovou domluvila, že tam dorazí se svou dcerou něco uvařit a chce je také podpořit a pomoct. „Je to krásná a záslužná věc. Je to super a koktejly jsou bezvadné. Líbí se mi, že se z téhle ´křivé´ zeleniny a ovoce všechno zužitkuje, a že to pomůže lidem, kteří to potřebují,“ podotkla Jirešová.

Úřadující Česká Miss 2018 Iveta Mauerová a tři finalistky z celkových 12 letošního ročníku měly také možnost udělat si koktejly. „Tohle barevné pití vypadá skvěle a taky tak chutná. Koktejly známe spíš alkoholické, ale i tohle je moc dobré. Rády jsme podpořily dobrou věc,“ podotkly missí krásky.

„Že bych na to zkomponoval nějakou hudbu o koktejlech?“ dodal vtipně Varhan Orchestrovič Bauer, který se už pilně připravuje na konec října, kdy se v pražské Lucerně uskuteční jeho velký galakoncert k jeho 50 a 30 letům svobody. Výtěžek půjde taky na dobrou věc – na nevidomé a slabozraké.