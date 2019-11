Cantica laetitia pokřtila album a stala se akademickým sborem

„Jsem moc rád, že se tomu stalo při patnáctém výročí sboru. Stát se akademickým sborem je pro mě velké zadostiučinění. Usiloval jsem o to velmi dlouho. Pro sbor to zaznamená velkou zodpovědnost udržet si svůj vysoký standard i nadále. Patnáct let sboru je pro mě mnoho vzpomínání na dobré i špatné. Ale vždy převyšuje to dobré a krásné, protože to, co kolikrát zažíváme společně při koncertech je někdy neuvěřitelně krásné a velká odměna za dril na zkouškách. Všem svým zpěvákům za to moc děkuji,“ zhodnotil sbormistr Surovík.