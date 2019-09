Bubeník Tokhi otevřel bubenickou akademii

„Akademii jsme se rozhodli otevřít na základě opakujících se dotazů od lidí. Měli jsme z nich radost, ale zároveň jsme přes naše vytížení nedokázali vyhovět. Chci tomu dát tedy řád, vytvořit něco unikátního, protože my nic neděláme na půl plynu. Když už máme mít školu a pravidelně vyučovat, musí to stát za to,“ popisuje vznik Groove Army Academy Tokhi.

Tokhi se před nějakým časem setkal na akci s ředitelem BDS academy Fero Bodnárem a zkusili improvizovat. Groove Army bubnovala a tanečníci do jejich rytmu tančili.

„Protože se věnujeme hodně free stylu a tomuto stylu tancování, tak jsme udělali takový hokus pokus, který měl úspěch, rok jsme si to nechali uležet a pak jsme se setkali a řekli jsme si, co kdyby se naše cesty spojily, protože hudba a rytmus jdou ruku v ruce,“ vysvětluje Bodnár.

„Já mám k bicím a k bubnování velmi kladný vztah, protože jsem na bicí hrála od dvanácti let, až později jsem přešla ke kytaře, abych mohla i zpívat. Skvěle jim to šlape, a když hráli, tak jsem měla husí kůži. Bydlím na Vinohradech, takže jsme domluvení, že budu na nedělní lekce chodit,“ sdělila s nadšením Sabina Křováková. Pro tanečníka Marka Dědíka, který dorazil netradičně s plnovousem, jsou bubny také skvělou záležitostí.

Pro zpěváka Petra Kutheila mají bubny relaxační účinek. „Musím říct, že bubny mají svoje kouzlo, bubnování spojuje lidi a má to takovou zvláštní atmosféru, že to člověka dostane do takového určitého transu, který člověka zbavuje starostí,“ míní zpěvák, který dokončuje klip k dalšímu singlu.