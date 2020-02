Brno si zajistilo prvenství v základní části korfbalové extraligy

Zároveň už jsou jasné dvojice pro blížící se semifinále. Brno si to o finále rozdá v regionálním derby se Znojmem a Prostějov vyzve Krokodýly z Budějovic.

Třetí víkendovou novinku představuje fakt, že Náchod je téměř s jistotou ze hry o play off.

První ze dvou generálek před vzájemným duelem v semifinále vyšla Českým Budějovicím. Ty v sobotní dohrávce zdolaly doma Prostějov o dva koše, snížily ztrátu v tabulce na dva body a příští víkend si to se stejným sokem rozdají v závěrečném utkání základní části.

„Po návratu Martiny Klackové se k nám na domácí zápasy připojila i Veronika Kozlová. Její dva metry jsou na hřišti znát - a navíc nás je najednou dost na střídání. Točili jsme sestavu, a to nám pomohlo. Nastupujeme teď v podobném složení jako před desíti lety. Prostějov nám pro play off sedí. O taktice nepřemýšlím, ale náš trenér Ivo určitě něco vymyslí,“ usmála se českobudějovická korfbalistka Hana Procházková.

Minule je nováček zaskočil, tentokrát se sním nepárali a díky tomu slaví primát po základní části extraligy, i když do konce zbývají odehrát ještě dvě kola. Brněnští korfbalisté přehráli Náchod hlavně díky vydařenému prvnímu poločasu, který vyhráli o devět košů. Ve druhé půli už se trochu trápili, ale to už je nemuselo mrzet.

„Oproti minulé prohře se nám to zpočátku vyvedlo. Ve druhé půli jsem vystřídal a už to nebylo ono. Chtěli jsme napravit porážku od stejného soka, ale druhá část už připomínala minulé vzájemné klání. Celkově zápas neměl takový náboj, jako třeba když hrajeme s Českými Budějovicemi nebo Prostějovem. Výhra v základní části moc důležitá není. Poslala nás na Znojmo, které je aktuálně v dobré formě. Kolikrát už se stalo, že i čtvrtý tým postoupil do finále,“ shrnul situaci brněnský lodivod Jakub Máša, jenž v zápase postrádal Jiřího Zieglera, který měl na jeden zápas stopku.